В Новороссийске объявили режим ЧС из-за лесного пожара. С местных баз отдыха экстренно эвакуируют людей

Крупный лесной пожар начался днем 14 июля в районе хутора Дюрсо в Новороссийске Краснодарского края. По данным МЧС, площадь возгорания за несколько часов выросла уже до 28 гектаров.

Огонь распространился в сторону местных баз отдыха «Голубая лагуна», «Фрегат», «Моряк» и «Романтик», пишет «Интерфакс».

В соцсетях публикуют видео, на которых очевидцы рассказывают, что им приходится убегать от огня по побережью.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что в связи с лесными пожарами в городе вводится режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, с баз отдыха эвакуированы уже порядка 500 человек и 30 автомобилей. В том числе из района пожаров вывезены 130 детей. Подготовлены автобусы для вывоза еще 200 человек. Пострадавших нет, утверждает Кравченко.

«Береговые спасатели на лодках готовы оказать необходимую помощь в эвакуации людей по морю», — говорится в телеграм-канале чиновника.