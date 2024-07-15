Baza и Shot: в Белгородской области задержан российский военный, подозреваемый в убийстве двух сослуживцев
Военная полиция задержала российского контрактника, которого подозревают в том, что вечером 11 июля он застрелил двух сослуживцев и ранил еще одного. О задержании военного 15 июля сообщили телеграм-каналы Baza и Shot без ссылки на источник. Официально эта информация не подтверждена.
По данным Baza, военного задержали в Грайвороновском районе Белгородской области. Shot утверждает, что подозреваемый прятался в одном из домов, ранее попавшем под обстрел. При задержании военный не оказал сопротивления.
Белгородское издание «Пепел» ранее сообщило, что военная полиция разыскивает 28-летнего уроженца города Чебоксары Алексея Журавлева, который 11 июля самовольно оставил воинскую часть в селе Козинки, на границе с Украиной. По данным телеграм-каналов, военнослужащий по контракту застрелил двух сослуживцев и ранил третьего, после чего сбежал из пункта военной дислокации. Среди основных версий произошедшего, как утверждает Baza, рассматривают «месть сослуживцам за унижения».