Baza и Shot: в Белгородской области задержан российский военный, подозреваемый в убийстве двух сослуживцев

Военная полиция задержала российского контрактника, которого подозревают в том, что вечером 11 июля он застрелил двух сослуживцев и ранил еще одного. О задержании военного 15 июля сообщили телеграм-каналы Baza и Shot без ссылки на источник. Официально эта информация не подтверждена.

По данным Baza, военного задержали в Грайвороновском районе Белгородской области. Shot утверждает, что подозреваемый прятался в одном из домов, ранее попавшем под обстрел. При задержании военный не оказал сопротивления.

Белгородское издание «Пепел» ранее сообщило, что военная полиция разыскивает 28-летнего уроженца города Чебоксары Алексея Журавлева, который 11 июля самовольно оставил воинскую часть в селе Козинки, на границе с Украиной. По данным телеграм-каналов, военнослужащий по контракту застрелил двух сослуживцев и ранил третьего, после чего сбежал из пункта военной дислокации. Среди основных версий произошедшего, как утверждает Baza, рассматривают «месть сослуживцам за унижения».

Читайте также

Война Восемьсот семьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот семьдесят третий день. Хроника «Медузы»