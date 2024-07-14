WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывчатку

Несколько взрывных устройств обнаружены в машине подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, автомобиль, которым управлял 20-летний Томас Мэттью Крукс, нашли припаркованным неподалеку от места проведения предвыборного митинга Трампа в городе Батлере, штат Пенсильвания.

Следователи также обыскали дом Крукса в Бетел-Парке и поговорили с его семьей. Источники WSJ утверждают, что полуавтоматическая винтовка AR-15, которую Крукс использовал для покушения на политика, была приобретена его отцом.

В Дональда Трампа выстрелили во время выступления на предвыборном митинге 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля оцарапала верхнюю часть правого уха политика, после чего у него возникло сильное кровотечение. Бывшего президента эвакуировали со сцены агенты Секретной службы. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще двое ранены и находятся в критическом состоянии. Спецслужбы застрелили нападавшего. Его идентифицировали как 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэттью Крукса.

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