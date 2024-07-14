В Белгородской области при обстреле ранены четверо местных жителей, включая девятимесячного ребенка

Четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок, получили ранения в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом днем 14 июля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, после обстрела из РСЗО в поселке повреждены 17 частных домов, один из них полностью разрушен.

Две пострадавшие женщины и мужчина госпитализированы в больницу Белгорода с минно-взрывными травмами. Пострадавшего мальчика доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у него зафиксированны минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Чуть ранее губернатор также сообщил об обстреле города Шебекино. Там повреждены четыре многоквартирных и семь частных домов, восемь автомобилей, линия газоснабжения. О пострадавших информации не поступало.

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