Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Дональда Трампа, произошедшее 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.

«Ужасное преступление, которое можно только осуждать и которое демонстрирует, насколько сейчас серьезны глобально вызовы перед демократией. Насилие ни в одной форме и нигде совершенно не должно возобладать. Я уверен: Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки всем пострадавшим», — заявил Зеленский в обращении к нации 14 июля.

В Дональда Трампа стреляли на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. В результате покушения один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.

Meduza

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