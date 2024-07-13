ЦАХАЛ нанес удар по району в Хан-Юнисе, где находился организатор нападения ХАМАС 7 октября. В Газе заявили о десятках погибших

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает Reuters. Из статьи агентства следует, что удар пришелся по району, где жили палестинские беженцы.

Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, заявил, что в результате удара погиб по меньшей мере 71 палестинец, еще 289 человек получили ранения. Саудовский телеканал «Аль-Хадас» и катарский телеканал «Аль-Джазира» утверждают, что удар был нанесен по лагерю беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса.

В ЦАХАЛ заявили, что целями удара были командир военного крыла ХАМАС Мухаммед Дейф и командир бригады террористического движения в Хан-Юнисе Рафиа Саламе. По данным израильских военных, руководители ХАМАС и другие террористы скрывались в небольшом здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юнисом среди мирных жителей.

Военные Израиля утверждают, что удар пришелся по зданию на огороженной территории ХАМАС, но не по палаточному лагерю, а сам удар был точным и нацелен только на объект террористов. Они распространили фотографию этого строения до и после удара. На месте удара, по данным Армии обороны Израиля, не было израильских заложников.

Израильские военные ждут подтверждения от разведки о том, были ли Дейф и Саламе убиты в результате удара. По данным «Аль-Хадас», Саламе убит, Дейф ранен. Предполагается, что удар был нанесен в то время, когда лидеры боевиков вышли из подземных туннелей, где они скрывались.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал «ложью» заявления ЦАХАЛ о том, что они нанесли удар по лидерам террористов в секторе Газа. Он считает обстрел «серьезной эскалацией войны», которая показывает, что Израиль не заинтересован в соглашения о прекращении огня с ХАМАС. Reuters отмечает, что пока неясно, как удар повлияет на переговоры о прекращении огня, которые ведутся в Дохе и Каире.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проинформирован об ударе в секторе Газа. Министр обороны страны Йоав Галант проводит специальные консультации в связи с «событиями в Газе».

Районы Аль-Маваси и западная часть Хан-Юниса входят в обозначенную Израилем гуманитарную зону в секторе Газа, отмечает The Times of Israel.

Командир боевого крыла ХАМАС — «Бригад аль-Кассама» — Мухаммед Дейф находится в списке самых разыскиваемых в Израиле преступников с 1995 года. Его считают участником и организатором множества терактов, в том числе нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. За последние годы Дейф пережил не менее семи покушений, в результате которых он был ранен, а несколько членов его семьи убиты.

Читайте также

«ЦАХАЛ провалил свою миссию» Армия обороны Израиля представила отчет о нападении боевиков ХАМАС на кибуц Беэри, где погибли больше 100 мирных жителей

Читайте также

«ЦАХАЛ провалил свою миссию» Армия обороны Израиля представила отчет о нападении боевиков ХАМАС на кибуц Беэри, где погибли больше 100 мирных жителей