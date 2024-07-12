Парламент Финляндии одобрил закон, позволяющий пограничникам возвращать в Россию просителей убежища

Парламент Финляндии одобрил закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией, сообщает Yle. Документ поддержали 167 депутатов, «против» проголосовал 31 парламентарий.

Закон предусматривает введение ограничений на прием заявлений о предоставлении убежища. Как поясняет издание, документ позволит финским пограничникам прямо на границе отказывать людям, прибывающим из России, в рассмотрении заявок на предоставление убежища. Также на некоторых контрольно-пропускных пунктах могут и вовсе перестать принимать такие заявления. Однако для наиболее уязвимых групп населения, например, для детей и людей с инвалидностью будут предусмотрены исключения.

Закон носит временный характер и будет действовать год. Для введения закона в действие потребуется совместное решение правительства и президента республики, уточняет Yle.

Принятие закона премьер-министр страны Петтери Орпо мотивировал тем, что действующие правила приема заявлений «устарели и не могут ответить на текущие вызовы». В то же время эксперты критиковали законопроект, утверждая, что он противоречит законодательству ЕС, конституции страны и международным обязательствам Финляндии в области прав человека.

После голосования премьер дал пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнул, что Финляндия остается правовым государством, а принятый документ не противоречит конституции, поскольку это чрезвычайный закон. Кроме того, Орпо напомнил, что документ был одобрен комитетом по конституционному праву, а соответствующий вопрос обсуждался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Это мощный сигнал для России, мощный сигнал для наших союзников, что Финляндия заботится о собственной безопасности, мы заботимся о безопасности границ ЕС», — заявил Орпо на пресс-конференции.

Когда закон вступит в силу, неясно. «Это зависит от ситуации. Мы надеемся, что его никогда не придется применять», — добавила министр внутренних дел страны Мари Рантанен. Она также отметила, что принятие закона не означает открытия КПП на границе с Россией.

Финские власти закрыли границу страны с Россией в ноябре 2023 года на фоне резкого увеличения числа мигрантов, пытавшихся попасть попасть в Финляндию из РФ. По данным Reuters, с августа по декабрь российскую границу пересекли 1300 просителей убежища, преимущественно граждан Сирии, Сомали и Йемена. Хельсински считают, что Москва намеренно создала кризис с мигрантами, организованно направляя их на границу. Российские власти эти обвинения отрицали.

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