В Еврокомиссии заявили, что синие галочки в соцсети X, которые раньше были только у верифицированных аккаунтов, а при Илоне Маске стали доступны для покупки любому, вводят пользователей в заблуждение и используются злоумышленниками с целью обмана.

«Поскольку любой может подписаться на получение такого „верифицированного“ статуса, это негативно влияет на способность пользователей принимать свободные и обоснованные решения о подлинности учетных записей и контента, с которым они взаимодействуют», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В предварительном расследовании, с которым регулятор ознакомил соцсеть, утверждается, что Х нарушила закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), вступивший в силу в 2024 году. «Раньше синие галочки означали надежные источники информации. Что касается X, наше предварительное мнение таково: они обманывают пользователей и они нарушают закон о цифровых услугах», — написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

Еврокомиссия также отнесла к нарушениям то, что соцсеть не соответствует требованиям о прозрачности рекламы и не предоставляет исследователям независимый доступ к данным, как положено по закону о цифровых услугах.

Если выводы предварительного расследования Еврокомиссии подтвердятся, соцсети грозит штраф в размере до 6% от ее общего мирового оборота. Как отмечает Financial Times, в 2021 году, последнем полном году, когда Twitter публиковал свои доходы, соцсеть заработала 5,1 миллиарда долларов.

У соцсети есть право на защиту. Параллельно Еврокомиссия будет проводить консультации с Европейским советом по цифровым услугам.

В X на запрос Financial Times о комментарии не ответили. Илон Маск написал, что «с нетерпением ждет публичной битвы в суде», чтобы народ Европы «мог узнать правду».

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал единственным владельцем Twitter осенью 2022 года, после чего анонсировал ряд изменений. В том числе, он пообещал отмену синих галочек для верифицированных аккаунтов. В ноябре он предложил ввести ежемесячную плату в размере восьми долларов за галочку.

В апреле 2023 года синие галочки начали пропадать. Они исчезли из аккаунтов ряда знаменитостей, включая Ким Кардашьян, Бейонсе, Билла Гейтса, Дональда Трампа, Криштиану Роналду, а также папу римского Франциска.

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