Украина задержала грузовое судно, использовавшееся для экспорта зерна из Крыма

Служба безопасности Украины объявила, что задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, который помогал России вывозить из Крыма зерно, похищенное в оккупированных регионах на юге Украины.

По версии спецслужбы, в 2023-2024 годах судно, ходившее под флагом одной из стран Центральной Африки, неоднократно забирало зерно из порта Севастополя и продавало на Ближнем Востоке в пользу России.

«Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок», — заявили в СБУ.

Офис генпрокурора Украины уточняет, что речь идет о судне «USKO MFU» под флагом Камеруна. Капитана судна, гражданина Азербайджана, обвинили по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По решению суда в Одесской области судно арестовано.

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