ФСБ сообщила, что предотвратила нападение на православный храм в Адыгее

ФСБ утверждает, что предотвратила нападение на православный храм в Адыгее, которое готовил выходец из Центральной Азии. По данным спецслужбы, мужчина был членом запрещенной в России международной террористической организации, ее название ФСБ не уточняет.

По версии следствия, мужчина готовил нападение на храм города Майкоп, планировал его поджечь, а также убить священнослужителей и охранников.

ФСБ заявила, что подозреваемый «провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства». Он также, по утверждению спецслужбы, планировал снимать нападение на видео, чтобы затем выложить в интернет. После теракта подозреваемый собирался скрыться за рубежом.

В сообщении ФСБ говорится, что во время обыска сотрудники спецслужбы нашли флаг террористической группировки, нож и составные части зажигательного устройства.

Вечером 23 июня боевики совершили нападения на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также на полицейских и бойцов Росгвардии. В результате теракта погибли 22 человека, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.

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