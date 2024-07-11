Apple предупредила пользователей в 98 странах о том, что они могли стать жертвами шпионских программ

Компания Apple разослала пользователям айфонов в 98 странах, в которых предупреждает их, что они могли стать жертвами атак с помощью шпионских программ. Об этом сообщает TechCrunch.

В предупреждении, которое было разослано 10 июля, не уточняется, о каких вредоносных программах идет речь. Список стран, пользователи которых получили уведомления от Apple, также не приводится. TechCrunch отмечает, что из публикаций в соцсетях следует, что предупреждения получили в том числе пользователи из Индии.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой шпионской атаки, которая пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. Хотя никогда невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению — пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно», — цитирует издание сообщение компании.

В апреле 2024 года стало известно об аналогичной рассылке от Apple. Тогда предупреждение от компании получили пользователи в 92 странах. Сообщения от Apple получили в том числе пользователи из Индии. Reuters и TechCrunch отмечали, что ранее в таких предупреждениях, а также в статье о них на сайте поддержки Apple, компания указывала, что речь идет об атаках хакеров, «спонсируемых государством». Теперь эта фраза из текста исчезла. Теперь на сайте компании со ссылкой на публичные исследования и сообщения журналистов сообщается, что «за столь сложными и дорогостоящими атаками на конкретных лиц традиционно стоят государственные субъекты или частные компании, занимающиеся разработкой коммерческого шпионского ПО для них, например из NSO Group».

В 2023 года оппозиционные политики Индии обвинили правительство премьер-министра Нарендры Моди в попытке взломов их айфонов с помощью шпионского оборудования после того, как получили соответствующее уведомление от Apple.

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