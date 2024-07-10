CNN: военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угроз диверсий со стороны «поддерживаемых Россией лиц»

Военные базы США в Европе в начале июля были переведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как Белый дом получил разведданные о том, что «поддерживаемые Россией лица» рассматривают возможность диверсий против американского военного персонала и объектов, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников CNN, данные, полученные американской разведкой в течение последних двух недель, предполагали, что Россия рассматривала американские базы и военный персонал как цель для атак в исполнении своих прокси.

Издание пишет, что эти атаки должны были стать аналогичными тем диверсиям, которые планировались в Европе. В апреле, напоминает CNN, в Германии были арестованы двое граждан с российским и немецким гражданством, которые подозреваются в подготовке диверсий и работе на российские спецслужбы.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, страны альянса «значительно расширили» обмен разведданными о российской диверсионной кампании в Европе, которая в последние месяцы, как пишет CNN, «становится все более агрессивной на фоне выборов на Западе».

Европейское командование США отказалось от комментариев, но его представитель Дэн Дэй отметил, что повышение боевой готовности связано не с одной угрозой, а с комбинацией факторов.

1 июля CNN и ABC News рассказали, что несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности, а уровень защиты на них — поднят до второго из пяти на фоне опасений террористических атак. Директивы о повышении уровня защиты получили и базы США в Германии с объектами в Румынии и Болгарии, а также авиабаза Авиано в Италии.

Газета The New York Times писала, что российские спецслужбы в последнее время все активнее проводят в Европе «мелкие диверсионные операции», направленные на то, чтобы создать видимость недовольства поддержкой Украины. В числе примеров таких диверсий издание приводило поджоги склада в Великобритании, лакокрасочной фабрики в Польше, здания в Латвии, а также магазина IKEA в Литве.

Власти европейских стран, как уточнял The Wall Street Journal, все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры, но, как правило, не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль.

как россия готовит диверсии в европе

Российские власти хотят устроить серию диверсий в Европе. В планах — взрывы и поджоги критической инфраструктуры Главное из расследования Financial Times

как россия готовит диверсии в европе

Российские власти хотят устроить серию диверсий в Европе. В планах — взрывы и поджоги критической инфраструктуры Главное из расследования Financial Times