Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов), осужденный на семь лет по делу о возбуждении ненависти и вражды, написал прошение о помиловании, сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на адвоката Павла Бабикова.

«Это его решение. Там [в заявлении] он указал свои характеристики, свою позицию и попросил прощения у тех, кого он оскорбил своими словами. Но и плюс показал свою жизненную историю», — сказал Бабиков.

По словам адвоката, 69-летний Сергий также просил отправить его на войну, но получил отказ из-за возраста. Он подал заявление повторно, пишет «Коммерсант-Урал».

Во время ковида в 2020 году схиигумен Сергий называл коронавирус мифом и советовал отказываться от вакцинации, а во время самоизоляции призывал верующих в храмы, которые закрывались из-за пандемии. В июле 2020 года его лишили сана и отлучили от церкви, однако он остался в Среднеуральском женском монастыре, где служил духовником, и несколько месяцев отказывался покидать его территорию, призвав «всех православных» встать на защиту. В конце декабря 2020 года Сергия задержали, взяв монастырь штурмом.

В ноябре 2021 года Сергий получил 3,5 года колонии по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Дело о склонении к самоубийству возбудили после одной из проповедей Сергия, во время которой он спрашивал у прихожан, готовы ли они умереть за Россию и за детей. По другим статьям бывший схиигумен стал обвиняемым после того, как отказался пустить на территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии для инвентаризации имущества.

Схиигумена также обвинили разжигании ненависти из-за опубликованных им роликов с проповедями, в которых, по версии следствия, «содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к евреям, иудеям, мусульманам и католикам», в том числе, «унижающие их характеристики». В январе 2023 года суд огласил итоговый приговор — семь лет колонии. Позже срок ему снизили на один месяц.

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