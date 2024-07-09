Власти РФ работают над федеральным проектом «управляемого найма» мигрантов

Российские власти обсуждают развитие рынка труда за счет «повышения управляемости найма» мигрантов.

Соответствующий федеральный проект, как стало известно РБК, вошел в рабочую версию национального проекта «Кадры», которую представили в июне на одном из межведомственных совещаний под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Предполагается, что основным инструментом «повышения управляемости найма» станет развитие целевого (организованного) набора иностранных работников. Для этого, пишет РБК, обсуждается создание оператора организованного набора — публично-правовой компании «Работа в России», который, как поясняли в Минтруда, будет «фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний».

Кроме того, ряд процедур для найма мигранта собираются проводить за пределами России, например, медосмотр, дактилоскопию и проверку знания русского языка. Также обсуждается привязка иностранного работника к российскому работодателю. Список стран, из которых в Россию прибывают трудовые мигранты, при условии «управляемого найма» собираются расширить.

Минтруда, напоминает РБК, ранее предложил сделать организованный набор основным механизмом привлечения рабочей силы из-за рубежа. Такая мера, заявили ведомстве, поможет бороться со «стихийным въездом иностранных граждан для трудоустройства и несоответствием их профессии потребностям национального рынка труда».

Минтруд уже разработал законопроект, регулирующий эту процедуру, — в частности, обязывающий мигранта покинуть страну в течение 30 дней после досрочного расторжения трудового договора с компанией.

В России есть ряд секторов экономики, которые сильно зависят от мигрантов, — это стройкомплекс, ЖКХ, сельское хозяйство, различные сезонные работы, указал вице-президент Федор Прокопов. Именно для них введение организованного набора будет наиболее чувствительным. При этом он отметил, что пока такой механизм лишь отрабатывается и «против него сказать что-нибудь сложно». Прокопов считает, что работодателю «все равно — оргнабор или другие механизмы будут применяться», главное — чтобы не возникал дефицит кадров, из-за которого страдает производство.

По действующему законодательству, гражданам стран Евразийского экономического союза ( ) для работы в России не требуется получать разрешение или оформлять патент, как мигрантам из других стран. Они могут работать на основании трудового или гражданско-правового договора.

По данным ФСБ, которые приводит РБК, в первом квартале 2024 года иностранцы с целью работы въехали на территорию России 1,4 миллиона раз. Основная их часть — граждане Узбекистана (689 тысяч человек) и Таджикистана (358 тысяч человек). Ни Узбекистан, ни Таджикистан в ЕАЭС не входят, гражданам этих стран для работы в России нужно оформлять разрешение или получать патент.

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