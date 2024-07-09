Суд в Москве арестовал россиянина, уехавшего в Грузию после начала войны. Его близкие утверждают, что он пропал во время командировки в Узбекистан

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО по делу о государственной измене (статья 275 УК) россиянина Георгия Пирогова. Как пишет «Медиазона», карточка дела Пирогова ненадолго появилась на сайте московских судов днем 8 июля, однако позднее ее скрыли.

Что послужило поводом для уголовного дела, неизвестно. Арест в Мещанском суде означает, что следствие по делу ведет управление ФСБ по Москве и Московской области, отмечает «Медиазона».

Близкие Пирогова сообщили проекту «Политзек-Инфо», что он уехал из России после начала полномасштабной войны в Украине. Он поселился в Грузии, где работал промышленным альпинистом.

По словам собеседников проекта, мужчина пропал 6 июля в городе Кунград в Узбекистане во время командировки. Позднее его автомобиль обнаружили в Нукусе. Расстояние между городами — 90 километров.

По информации близких, Пирогов направлялся в Бухару, чтобы оттуда вылететь в Грузию. Однако сейчас он, как пишет «Политзек-Инфо», находится в СИЗО «Матросская тишина». Других подтверждений этой информации нет. Как именно он оказался в России, не уточняется.

Это не первый случай, когда россияне, пропавшие в третьих странах, оказываются в России. Так, в октябре 2023 года в Кыргызстане похитили активиста «Левого блока» Льва Скорякина, которого в России обвиняют в хулиганстве, после чего его нашли в московском СИЗО. В том же месяце в Тбилиси пропал участник движения «Артподготовка» Рафаил Шепелев. В декабре правозащитники обнаружили его в СИЗО Нижнего Тагила. Во время ареста активисту предъявили обвинение по статьям об участии в деятельности террористической организации и оправдании терроризма.