Илье Яшину и Олегу Орлову присвоили звание почетных граждан Парижа

Мэрия Парижа присвоила звание почетного гражданина города правозащитнику Олегу Орлову и политику Илье Яшину, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Соответствующее решение единогласно поддержали депутаты парижской мэрии, уточняют правозащитники.

«Cмелость перед лицом репрессий путинского режима заслуживает признания и поддержки. Как столица прав человека, мы подтверждаем нашу солидарность с российским гражданским обществом, которое мужественно сопротивляется авторитаризму и войне в Украине», — прокомментировал решение заместитель мэра Парижа Жан Люк Ромеро-Мишель.

Звание почетного гражданина Парижа ежегодно присваивается общественным деятелям и активистам из разных стран, ведущим «борьбу за демократию, уважение прав человека и свободы».

Илью Яшина в декабре 2022 году приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела послужил стрим политика, в котором он рассказывал об убийствах мирных жителей в Буче Киевской области.

В феврале Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о повторной «дискредитации» армии за антивоенную статью «Им хотелось фашизма. Они его получили».

Интервью жены Олега Орлова

В трудные времена легко потерять веру в себя и даже самых близких людей. Если это случилось с вами — прочитайте этот текст Интервью Татьяны Касаткиной — жены правозащитника Олега Орлова, осужденного за антивоенную статью

Интервью жены Олега Орлова

В трудные времена легко потерять веру в себя и даже самых близких людей. Если это случилось с вами — прочитайте этот текст Интервью Татьяны Касаткиной — жены правозащитника Олега Орлова, осужденного за антивоенную статью