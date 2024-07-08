Музыкальные сервисы по требованию Роскомнадзора заблокировали альбом группы «Кровосток», вышедший 20 лет назад

Первый альбом группы «Кровосток» «Река крови», вышедший в 2004 году, перестал быть доступен на некоторых стриминговых сервисах в России по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщила сама группа.

Менеджер музыкантов Агата Мирзаева уточнила «Медиазоне», что альбом пропал из библиотек «Яндекс Музыки», Apple Music и YouTube после требования Роскомнадзора заблокировать один трек из него.

Речь идет о песне «Лобстер-пицца». По версии РКН, трек содержит «запрещенную информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола». В треке, который потребовал заблокировать Роскомнадзор, в частности, подробно рассказывается о сексе с 15-летней девушкой и о приеме наркотиков.

По словам Мирзаевой, представители группы отказались удалять трек, который вызвал претензии РКН, поэтому «Яндекс Музыка» заблокировала весь альбом. «Мы не готовы соглашаться на нелегитимные требования. Ждем следующих требований Роскомнадзора и последовательной блокировки контента», — сказала Мирзаева.

Группа «Кровосток» выступает против российского вторжения в Украину. Летом 2022 года «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России запрещены. Среди них была группа «Кровосток».

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