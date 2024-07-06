Reuters: ХАМАС принял предложение США о начале переговоров об освобождении израильских пленных

ХАМАС принимает предложение США начать переговоры об освобождении израильских пленных, в том числе военнослужащих и мужчин, сообщает Reuters со ссылкой на представителя палестинской группировки, пожелавшего остаться неназванным. Предполагается, что переговоры начнутся через 16 дней после старта первого этапа соглашения по прекращению в войны секторе Газа.

По словам собеседника агентства, ХАМАС отказывается от ранее выдвигавшегося требования, чтобы Израиль до начала переговоров об освобождении заложников объявил о постоянном прекращении огня. Палестинская группировка согласна на то, чтобы такое соглашение было достигнуто на первом этапе переговоров, который должен занять шесть недель.

Если Израиль тоже примет предложение США о переговорах, то оно в будущем может привести к выработке рамочного соглашения и привести, в итоге, к концу войны в секторе Газа, считает палестинский источник.

В свою очередь израильский источник, близкий к переговорному процессу, 5 июля заявил, что у сторон появился реальный шанс достигнуть договоренности. Получить официальные комментарии правительства Израиля 6 июля Reuters не удалось — в стране нерабочий день, но днем ранее офис премьера Биньямина Нетаниягу заявлял, что переговоры продолжаются, а разногласия между их участниками сохраняются.

Предложение США предусматривает на первом этапе временное прекращение огня, отвод израильских войск и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, в то время, пока стороны обсуждают переход ко второму этапу плана.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, администрация президента США Джо Байдена собирается приложить все усилия, чтобы мирное соглашение по сектору Газа было достигнуто перед очередными президентскими выборами.

План по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников президент США Джо Байден представил 31 мая. Он состоит из трех этапов. Первый этап, который продлится шесть недель, включает прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение части израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, а также возвращение жителей сектора Газа в северную часть региона и увеличение поставок гуманитарной помощи. На втором этапе предлагается полностью прекратить боевые действия, вывести израильские войска из сектора Газа и вернуть оставшихся заложников. На заключительном этапе начнется восстановление региона при поддержке США и международного сообщества. Представители ХАМАС и власти Израиля говорили, что предварительно одобряют план Байдена

Террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года и взяли в заложники около 250 человек. После начала военной операции ЦАХАЛ разгромил почти все батальоны ХАМАС и занял большую часть территории сектора Газа, при этом чуть меньше половины из 250 человек, схваченных в октябре, остаются в заложниках.