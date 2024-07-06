Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал первое обращение после покушения. Он похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за визит в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с первым публичным обращением после покушения, совершенного на него 15 мая.

Обращение Фицо было приурочено к Дню святых Кирилла и Мефодия — государственному празднику в Словакии.

В обращении премьер-министр Словакии, в числе прочего, говорил о визите в Москву премьер-министр Венгрии Виктора Орбана. По словам Фицо, он бы хотел присоединиться к Орбану, если бы это позволяло состояние его здоровья. «Мирных инициатив недостаточно, я повторяю, недостаточно мирных инициатив и мирных переговоров», — сказал он (здесь и далее цитаты по Reuters).

Фицо в первом после покушения обращении также раскритиковал «либеральную идеологию», которая, по его словам, «расползается как раковая опухоль» и наносит ущерб Словакии. «Я не хочу, чтобы Словакия была среди тех стран, которые являются карикатурой на западную цивилизацию», — сказал Фицо.

Фицо занимает пост премьер-министра Словакии с октября 2023 года. Он публично выступал против военной помощи Украине и критиковал украинское руководство.

15 мая 2024 года в Фицо после заседания кабинета министров в городе Гандлова несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрая Цинтула. Цинтула объяснил свои действия несогласием с политикой правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого Орбан побывал в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому предложил «подумать о прекращении огня и начале переговоров с Россией».

Комментируя визит Орбана в Россию, МИД Украины заявил, что премьер Венгрии приехал в Москву «без согласования или координации с Украиной». «Для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым, и мы призываем все государства неуклонно его придерживаться», — заявили в министерстве.

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