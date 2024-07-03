В Госдуме разработали законопроект, который ограничивает круг людей, подпадающих под программу переселения соотечественников

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками и могут участвовать в соответствующей программе переселения. На документ, появившийся в базе данных Госдумы 2 июля, обратил внимание «Коммерсант».

Соавторы законопроекта — представители трех фракций Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), Михаил Матвеев (КПРФ) и Алексей Журавлев (ЛДПР).

Сейчас, говорится в пояснительной записке, «подавляющее число заявлений на участие в программе поступает от граждан Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ, но которые являются гражданами состоявших в составе СССР государств».

Авторы законопроекта предлагают считать соотечественниками лишь тех лиц и их потомков, которые проживают за пределами РФ и относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцев из РСФСР и РФ».

Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева, пишет «Коммерсант», обращает внимание на то, что перечня народов, «исторически проживающих на территории РФ», нет. Кроме того, указала она, авторы говорят только «об РСФСР и РФ», исключая, таким образом, потомков тех, кто принадлежал к волне первой российской эмиграции.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также заявил «Коммерсанту», что законопроект вызывает у него вопросы. Например, отметил он, непонятно, как быть в случаях смешанных браков «или если бабушка русская, а все остальные таджики или киргизы». Кроме того, считает глава СПЧ, такой законопроект «ставит в истории барьер» между нынешней страной, Российской империей и Советским Союзом, «как будто этого не существовало в нашей общей истории».

«Проблема не в том, что надо давать гражданство по крови, а в том, что надо давать российское гражданство тем людям, которые нужны РФ», — считает он.

Программа переселения соотечественников была запущена указом президента РФ в 2006 году. Заявленная цель программы — помощь в возвращении в страну людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР.

При переселении в РФ участники программы и члены их семей могут рассчитывать на различную поддержку со стороны государства, в том числе оплату затрат на переезд, пособие пособие на обустройство, пособие по безработице и ряд других льгот.

В 2021 году депутат Госдумы Константин Затулин из «Единой России» вносил законопроект, в котором предлагал ужесточить критерии, по которым иностранцы в России смогут получить статус соотечественников, прописав, в частности, необходимость знания русского языка. Проект закона до рассмотрения Госдумой так и не дошел.

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