The Guardian: афганскую активистку подвергли сексуализированному насилию в тюрьме «Талибана». Ее шантажировали записью изнасилования

В Афганистане вооруженные люди подвергли сексуализированному насилию активистку, арестованную за участие в митинге против режима талибов. Они сняли изнасилование на видео, а затем шантажировали активистку этой записью, сообщает The Guardian.

Журналисты поговорили с пострадавшей, имя которой не называется. По ее словам, ее арестовали и подвергли сексуализированному насилию во время содержания под стражей, после того как «Талибан» захватил власть в Афганистане.

Выйдя из тюрьмы, активистка сбежала из страны. Когда она продолжила бороться с «Талибаном» из-за границы, ей прислали видео с изнасилованием и пригрозили обнародовать его, если правозащитница продолжит выступать против власти талибов в Афганистане.

Активистка предоставила запись The Guardian. По словам журналистов, на видео пострадавшую заставляют раздеться, после чего двое мужчин ее насилуют. В какой-то момент один из них говорит: «Все эти годы тебя трахали американцы, теперь наша очередь». Активистка считает, что издевательства намерено записали на видео, чтобы заставить ее замолчать и пристыдить. Как отмечает The Guardian, пострадавшую на записи можно опознать.

Издание пишет, что это видео — первое доказательство сексуализированного насилия талибов над жительницами Афганистана. При этом сообщений об изнасилованиях в стране, по данным журналистов, в последнее время становится все больше. В июне спецдокладчик ООН по ситуации в Афганистане Саймон Мэнли заявил, что особенно часто с сексуализированным насилием сталкиваются женщины-заключенные.

«Талибан» полностью захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. С тех пор талибы проводят в отношении женщин страны политику «гендерного апартеида», как называют ее правозащитники. В частности, афганкам запрещено ходить в среднюю школу, работать за деньги, посещать многие общественные пространства и свободно выбирать одежду.