США выделили 2,2 миллиарда долларов на закупку ракет ПВО для Украины

США выделили 2,2 миллиарда долларов, которые будут использованы для закупки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины, сообщил Пентагон.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений Киеву. Средства будут выделены в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

«В результате Украина получит зенитные ракеты, в которых она остро нуждается для защиты своего населения и важнейших объектов инфраструктуры от воздушных атак России», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере 150 миллионов долларов. В рамках этого пакета помощи Украине передадут из запасов США боеприпасы для HIMARS, ракетные системы, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Это уже седьмой пакет помощи Киеву с тех пор, как Байден в апреле подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение средств на помощь Украине, отметила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Пентагон отметил, что с 2021 года это 60-й пакет военный помощи, предоставленной Киеву из запасов Минобороны США.

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