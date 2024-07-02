The New York Times: израильские генералы выступили за перемирие с ХАМАС

Военное руководство Израиля выступает за перемирие с палестинским движением ХАМАС, сообщила 2 июля газета The New York Times, ссылаясь на слова шести неназванных сотрудников национальной безопасности Израиля.

По словам собеседников газеты, говоривших на условиях анонимности, перемирие стало бы «наиболее быстрым путем освобождения заложников», удерживаемых террористами ХАМАС. Сейчас в Газе остаются около 120 израильтян, как живых, так и мертвых, указывает издание.

Кроме того, перемирие даст армии время на то, чтобы восстановить силы после самой продолжительной войны Израиля за последние десятилетия на случай, если в Ливане начнется сухопутная война с «Хизбаллой», пишет газета. В случае более масштабного конфликта с ливанским движением военные опасаются нехватки боеприпасов, вооружений и техники.

Источники NYT отметили, что перемирие с ХАМАС также поможет в деэскалации отношений с «Хизбаллой», которая заявила, что будет наносить удары по Израилю до тех пор, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Израиля Эяль Хулата, который регулярно общается с высокопоставленными военными, сказал газете, что «военные полностью поддерживают соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий». По его словам, генералы Армии обороны Израиля считают, что «в будущем всегда смогут возобновить боевые действия и вступить в военное противостояние с ХАМАС».

Как отмечает The New York Times, то, что генералы ЦАХАЛ хотят перемирия, усиливает раскол между военными и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, который выступает против перемирия.

Офис Нетаниягу отказался от комментариев для статьи NYT. Уже после выхода публикации сам Нетаниягу заявил, что Израиль закончит войну «только после того, как мы достигнем всех ее целей, включая уничтожение ХАМАС и освобождение всех наших заложников».

В ЦАХАЛ, отвечая на вопрос газеты о поддержке перемирия, сказали, что работают в соответствии с целями войны, среди которых — уничтожение «военного и управленческого потенциала ХАМАС, возвращение заложников и безопасное возвращение израильских мирных граждан с юга и севера в свои дома».

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года и взяли в заложники около 250 человек. После начала военной операции ЦАХАЛ разгромил почти все батальоны ХАМАС и занял большую часть территории сектора Газа, при этом чуть меньше половины из 250 человек, схваченных в октябре, остаются в заложниках.

Как указывает The New York Times, Биньямин Нетаниягу опасается перемирия, сохраняющего власть ХАМАС, поскольку это может привести к развалу его коалиции. Некоторые представители коалиции говорили, что выйдут из нее, если война закончится, а ХАМАС останется непобежденным.

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