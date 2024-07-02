Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра иностранных дел и бывшего министра финансов Украины

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина и бывшего главу Минфина страны Александра Шлапака.

Обоих обвиняют по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК).

Также, как стало известно «Медиазоне», суд в конце июня вынес решения о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя и заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Владислава Лищинского.

В начале 2024 года журналисты «Медиазоны» скачали с сайта МВД всю базу розыска, которую ведут российские правоохранительные органы. Изучив базу, журналисты выяснили, что в России объявлены в розыск десятки европейских политиков, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также высокопоставленных украинских военных и предполагаемых «иностранных наемников» в ВСУ.

Как в России заводят дела на иностранных политиков

«Медиазона» изучила всю базу розыска российского МВД Оказывается, в ней есть десятки европейских политиков, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Как в России заводят дела на иностранных политиков

«Медиазона» изучила всю базу розыска российского МВД Оказывается, в ней есть десятки европейских политиков, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас