На парламентских выборах во Франции лидирует крайне правая партия «Национальное объединение»

Крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов в Национальное собрание Франции с результатом 33%, сообщает BFM TV со ссылкой на первые результаты голосования.

На втором месте идет блок левых сил «Новый народный фронт» (28,5%), на третьем — пропрезидентская коалиция «Вместе» (22%).

«Национальное объединение» может получить абсолютное большинство по итогам второго тура выборов, сообщает телеканал со ссылкой на прогноз социологического института Elabe. Согласно этой оценке, партия получит от 260 до 310 мест, тогда как большинство в парламенте составляет 289 депутатов.

В то же время «Новый народный фронт» может получить от 115 до 145 мест, а пропрезидентская коалиция «Вместе» — от 90 до 120 мест (сейчас у коалиции 245 мест).

По оценкам института Elabe, явка в первом туре выборов составила 67,5%, что значительно выше 47,51%, зафиксированных в первом туре парламентских выборов в 2022 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные законодательные выборы после того, как крайне правая партия «Национальное объединение» победила во Франции на выборах в Европейский парламент, прошедших 9 июня.

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