Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен выиграла первый тур выборов в парламент Франции, набрав 33,4% голосов

Крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции с результатом 33,4%, пишет Le Parisien со ссылкой на данные обработки бюллетеней, опубликованные министерством внутренних дел.

В парламент от «Национального объединения», по предварительным подсчетам, прошли 39 депутатов, в том числе сама Марин Ле Пен. Второе место с 27,98% голосов занял левый блок «Новый народный фронт» (32 депутата), третье — коалиция сторонников действующего президента Эммануэля Макрона с результатом 20,76% (два депутата). Всего в первом туре были избраны 76 депутатов.

По последним данным, явка избирателей достигла 66,71% и стала рекордной для выборов такого типа с 2002 года, отмечает Le Parisien.

Второй тур выборов, в котором распределяются еще 501 место, пройдет в следующее воскресенье.

По прогнозам института Ipsos, по итогам выборов «Национальное объединение» может получить от 230 до 280 мест из 577 в парламенте. Это значит, что до абсолютного большинства в 289 мест партии Марин Ле Пен, если прогнозы подтвердятся, не хватит всего несколько мандатов.

После победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент, прошедших 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов.

Вечером 30 июня после объявления предварительных результатов первого тура парламентских выборов в занимающем второе место левом блоке заявили, что готовы снимать своих кандидатов, чтобы помешать победе партии Ле Пен. Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал провести «большой митинг» против «Национального объединения».

В ночь на 1 июля в нескольких городах прошли митинги противников «Национального объединения». В частности, в Париже на площади Республики, по данным Le Figaro, собрались около восьми тысяч человек. Полиция применила слезоточивый газ, однако до серьезных стычек дело не дошло, и протестующие покинули площадь.

что происходит во франции

Внеочередные парламентские выборы во Франции. Победит партия Макрона? Или все-таки Ле Пен? А может, левые?

что происходит во франции

Внеочередные парламентские выборы во Франции. Победит партия Макрона? Или все-таки Ле Пен? А может, левые?