28 июня отмечает День Конституции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал по поводу праздника специальное обращение, записанное им на вокзале во Львове, откуда он отправился на саммит ЕС в Брюсселе.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского в связи с Днем Конституции Офіс Президента України

«Я здесь во время исторического решения о переговорах по вступлению Украины в ЕС. Сейчас мы по пути в Европу. Во всех смыслах этого слова. Вся наша Украина преодолевает непростую дорогу. Когда многое пройдено, но немало впереди. Когда нельзя остановиться или свернуть не туда. Когда мы должны дойти. Когда мы должны успешно пройти этот путь — путь Украины в Европу», — заявил Зеленский (здесь и далее цитаты по «Интерфакс-Украина»).

За самостоятельную, европейскую Украину, подчеркнул он, боролись многие поколения. «Этот путь полон испытаний, препятствий, боли, которую пришлось нам почувствовать, и воли, позволяющей идти — идти вперед. И этот путь проходит сегодня каждый из нас», — сказал президент Украины.

Первое слово первой статьи нашей Конституции — Украина. И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте.

«Конституция Украины — человекоцентрическая. Война России против Украины — человекоистребительная», — заявил Зеленский, добавив, что Путин «наносит удары не только по нашей земле — каждый день он бьет по конституционным свободам украинцев».

«Поэтому каждый день нашего сопротивления — это борьба не только за суверенные территории, но и прежде всего за суверенные права, за наши человеческие права. Те принципы, по которым мы жили до войны. И по которым будем жить после победы. Как граждане Украины. Независимой, свободной, успешной. Украины — части объединенной Европы, части глобального мира», — сказал он.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. В начале июня Еврокомиссия заявила, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС и рекомендовала начать их до конца июня.

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