В Госдуме предложили сократить срок проведения аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос о сокращении максимального срока проведения аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель беременности, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на документ.

Депутаты также призвали Росздравнадзор усилить контроль за обращением и реализацией препаратов для медикаментозного прерывания беременности «в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций».

Помимо этого, комитет рекомендовал правительству повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных вне зависимости от места проживания, подчеркнув, что охрана материнства и детства — это «приоритетная задача государственной социальной политики России».

В самом комитете агентству ТАСС пояснили, что этот документ был подготовлен по итогам круглого стола «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».

В России аборт по желанию женщины можно провести до окончания 12-й недели беременности. При наличии — до 22 недель. При медицинских показаниях — на любом сроке.

Осенью 2023 года в России развернулась широкая кампания по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в нескольких регионах, в том числе в Курской и Липецкой областях. Кроме того, в регионах стали вводить запреты на «склонение» женщин к абортам. Штрафы за это предусмотрены в Коми, Забайкалье, Мордовии, Волгоградской, Тверской, Калининградской, Курской, Новгородской и Псковской областях.

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