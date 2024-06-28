На историка Тамару Эйдельман завели дело о «реабилитации нацизма» из-за видеоуроков

В отношении историка Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено на основании материалов проверки, которую проводила городская прокуратура, говорится в сообщении.

21 июня прокуратура Москвы заявила, что обнаружила в авторской программе на канале историка (вероятно, имелся в виду ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман») высказывания, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

Тамару Эйдельман в сентябре 2022 года в России объявили «иностранным агентом». В марте 2024 года Дорогомиловский суд Москвы назначил историку штраф 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в ее постах в соцсетях. Эдельман на суде не присутствовала — она покинула Россию и живет за границей.