В Кремле не планируют давать оценку дебатам Джо Байдена и Дональда Трампа, потому что это «внутреннее дело» США, а Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Еще раз повторяю, это внутреннее дело США. Это избирательная кампания США. Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании США. Если вы помните, неоднократно даже были расследования в самих США. Многие обвиняли Россию и проводили дорогостоящие кампании, потом сами же приходили к выводу, что никакого вмешательства не зафиксировано. Это официальные выводы. Не собираемся это делать и на этот раз.

По словам Пескова, дебаты кандидатов в президенты США не относятся к российской повестке. «Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня», — заявил он.

Однако в Кремле, как сказал Песков, видели сообщения СМИ о дебатах и планируют ознакомиться «со всеми заявлениями, которые были сделаны».

После президентской кампании 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в выборах при участии «фабрики троллей» Евгения Пригожина. Минюст США утверждал, что сотрудники «фабрики троллей», используя множество фейковых аккаунтов, проводили масштабную кампанию по дезинформации, публикуя посты, которые затрагивали чувствительные для американского общества темы — владение оружием, иммиграционная политика, насилие полицейских по отношению к темнокожим. Целью этой кампании, заявили в Минюсте, было «посеять раздор в обществе» накануне выборов.

В марте 2021 года разведка США заявила, что власти России во время президентских выборов 2020 года организовали кампанию по «очернению» Джо Байдена. По данным разведки, российское руководство проводило «операции влияния», направленные на подрыв общественного доверия к избирательному процессу, оказание поддержки Дональду Трампу и обострение социально-политических разногласий в США.

На дебатах с Джо Байденом, прошедших в ночь на 28 июня, Дональд Трамп высказался в частности об Украине и назвал условия мира, выдвинутые Владимиром Путиным, «неприемлемыми». Путин ставил условием заключения мира полный вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

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