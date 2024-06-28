«Коммерсант»: гендиректору «Уральских заводов» предъявили обвинение по делу о мошенничестве из-за поставки МВД китайских раций под видом российских

Главное следственное управление СК по Москве предъявило обвинение 53-летнему генеральному директору акционерного общества «Уральские заводы» Василю Мусину по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, уголовное дело Мусина связано с контрактом на поставку для МВД 843 комплектов радиостанций «Эрика» стоимостью около 50,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Мусин вместе с неназванными бенефициарами завода предоставили МВД недостоверные сведения о том, что радиостанции «Эрика» произведены в России, чтобы получить контракт. Проведенная в конце мая 2024 года экспертиза показала, что большая часть комплектующих раций была выпущена в Китае.

Мусин свою вину не признает. «Доводы следствия о том, что изделия являются фактически иностранной продукцией, не основываются ни на одном из критериев, определенных законодательством в данной сфере», — заявил адвокат бизнесмена Тимур Хутов.

Он также подчеркнул, что ранее «Уральские заводы» уже доказывали в судах отечественное происхождение продукции. По его словам, продукция «Эрика» имеет сертификаты СТ-1 о российском происхождении — и это единственные установленные законом сертификаты. Хутов считает содержание своего подзащитного в СИЗО незаконным.

По данным «Коммерсанта», возбуждению дела предшествовало использование раций, поставленных МВД, на войне в Украине, где они оказались «неэффективными», а их «сигналы перехватывались средствами радиоэлектронной разведки и борьбы ВСУ».

Неназванный источник издания отметил, что радиостанции «Эрика», используемые в том числе ФСБ, МВД и Росгвардией, изначально были предназначены для сотрудников правоохранительных органов. «Эти рации не производились для участников боевых действий и не обеспечивают защищенную от прослушивания связь между ними. Потому вопросы стоит адресовать не сколько производителю, сколько должностным лицам, которые направили гражданскую технику в зону », — добавил собеседник издания.

Это не первый случай, когда российские компании выдают китайскую продукцию за свою. Например, в конце июня 2023 года стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» из концерна «Автоматика». Поводом для дела послужило заключенное в 2021 году соглашение между Минпромторгом и «Автоматикой», согласно которому концерн должен был разработать линейку антенных систем станций спутниковой связи. На эти цели было выделено около 400 миллионов рублей (примерно 300 миллионов «Автоматика» успела получить). Летом 2022 года концерн представил линейку своих антенных систем, однако проведенная Минпромторгом проверка показала, что «Автоматика» фактически выдала за свою разработку купленное в Китае оборудование. Позднее по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере были арестованы гендиректор концерна Андрей Моторко и его подчиненный Александр Нестеров.