В Австралии отозвали жевательные конфеты с грибами после того, как потребители пожаловались на галлюцинации

Агентство по стандартизации пищевых продуктов Австралии и Новой Зеландии отозвало из продажи в Австралии два вида грибных жевательных конфет Uncle Frogʼs Mushroom Gummies после того, как несколько потребителей попали в больницу, сообщает The Giardian.

В начале июня в штате Южная Австралия госпитализировали подростка, который потерял сознание после того, как съел несколько жевательных конфет, сообщил региональный департамент здравоохранения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он пошел на поправку.

В штате Новый Южный Уэльс госпитализировали не менее пяти человек после того, как они употребили конфеты со вкусами и и почувствовали признаки отравления, заявили в местном департаменте здравоохранения. Предупреждение об опасности жевательных конфет выпустил в том числе департамент здравоохранения штата Виктория.

Департамент здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщил, что у людей, съевших жевательные конфеты, наблюдались такие симптомы как судороги, галлюцинации, беспокойство, головокружение, потеря сознания, учащенный пульс, тошнота и рвота. Главный санитарный врач штата доктор Керри Чант заявила, что, предположительно, жевательные конфеты содержат некое вещество, которое вызывает «признаки отравления».

Жевательные конфеты Uncle Frog, произведенные в США, распространяла компания Oz Brands, зарегистрированная в 2021 году. Кроме того, до 12 июня в Австралии была зарегистрирована компания Uncle Frog. Директором обеих компаний указан Рохан Бандил.

Комментируя отзыв продукции в Австралии, Рохан Бандил заявил, что компании жаль, что люди пострадали из-за употребления конфет, «но это не входило в наши планы». «Мы просто намеревались привезти продукт и продавать его на австралийском рынке, поскольку аналогичные продукты пользуются огромным успехом на мировом рынке», — заявил он.

Бандил добавил, что все будущие заказы на жевательные конфеты отменены, а команда «немедленно прекратила продажи и выпустила уведомление об отзыве» в течение часа после того, как с ними связались власти.

Жевательные конфеты Uncle Frog продавали в привлекательной упаковке, похожей на кондитерские изделия. Упаковка конфет, пишет The Guardian, призывала покупателей «почувствовать мультивселенную», утверждая, что они «настояны на лучшей конопле в мире». Каждая конфета, согласно упаковке, содержала один грамм грибов. Производитель утверждал, что конфеты со вкусом «cordyceps» якобы обеспечивают «естественную энергию и силу», а со вкусом «lionʼs mane» — якобы поддерживает «память и концентрацию внимания». Нет никаких данных, подтверждающих, что это действительно так.

Как отмечает The Guardian, на австралийском сайте Uncle Frog, согласно веб-архиву, говорилось, что жевательные конфеты «не содержат и на 100% легальны в Австралии». Журналисты указывают, что конфеты не были легальны, поскольку входящие в их состав грибы не одобрены как продукты питания. Сейчас данные удалены с сайта Uncle Frog, на странице сообщается об отзыве товаров в Австралии.

Читайте также

Это лисичка или поганка? Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в грибах

Читайте также

Это лисичка или поганка? Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в грибах