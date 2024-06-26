В Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. Более 40 человек пострадали
Обновление. 46 человек обратились за медицинской помощью после аварии, сообщила РЖД. По данным Минздрава РФ, пострадали до 40 человек, семеро из них, включая ребенка, в тяжелом состоянии. СМИ и телеграм-каналы заявляли о 70 пострадавших. Всего в поезде находились 232 пассажира. Предварительной причиной аварии компания назвала подмыв железнодорожного полотна после обильных осадков.
В республике Коми на перегоне Инта-1 — Угольный сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сообщили в РЖД.
«К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется», — завила компания.
Движение поездов на участке приостановлено.
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, с рельсов сошли девять из 14 вагонов. По предварительным данным, это произошло на фоне экстренного торможения состава. По словам источника агентства, пострадали несколько человек. Им оказывают помощь.
Телеграм-канал «База» без ссылки на источник сообщает о семи пострадавших. По его информации, причиной аварии стало то, что железнодорожную насыпь размыло водой.
На место аварии выехал глава Коми Владимир Уйба. В Следственном комитете заявили, что, по предварительной информации, погибших в результате аварии нет, информация о пострадавших уточняется. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (часть 1 статьи 263 УК).
К месту аварии также выехали врачи, но они пока не могут добраться до пострадавших из-за бездорожья, сообщили в Минздраве Коми. Пассажиров эвакуируют с помощью вспомогательного состава. Некоторые из них, как утверждает Mash, пошли пешком по путям до станции в городе Инта. Там для пассажиров сошедшего с рельсов поезда организовали два пункта временного размещения.