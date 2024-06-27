На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены тела погибших

В Коми на месте крушения пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, утром 27 июня были обнаружены тела двух погибших. Еще один пассажир числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются, сообщили в РЖД.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 миллионов 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 миллиона рублей от компании, сообщается в телеграм-канале железнодорожной компании.

Пострадали, по последним данным, около 40 человек. Состояние семи пострадавших, в том числе одного ребенка, оценивалось как тяжелое, сообщал ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей», сообщили в РЖД.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный в республике Коми. Всего в составе было 14 вагонов, в которых ехали более 200 человек.

По предварительной версии, крушение произошло из-за повреждения железнодорожного полотна в результате паводка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). О фигурантах дела пока информации нет.