В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства. Президент страны заявил о попытке государственного переворота

Обновление. Президент Боливии Луис Арсе в сопровождении членов своего правительства выступил с обращением к жителям страны, призвав население к мобилизации против государственного переворота и поддержке демократии.

Военные заняли площадь перед зданием правительства в фактической столице Боливии, городе Ла-Пас, сообщает El Deber.

Издание опубликовало в своем онлайне фотографии и видео, как на площади собираются военные и бронетехника. Вскоре они, как утверждается, попытались прорваться в здание правительства.

В ответ на скопление военных президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы уважать демократию. «Мы сообщаем о странных движениях некоторых подразделений боливийской армии. Демократию нужно уважать», — написал он в соцсети Х.

Бывший глава государства Эво Моралес заявил о попытке военного переворота, который, по его словам, пытается организовать генерал Хуан Хосе Суньига. Накануне военного уволили с поста командующего армией из-за критики Моралеса, в том числе из-за угроз арестовать бывшего президента Боливии.

В свою очередь Суньига сказал, что собирается «вернуть родину», а военные устали от унижений и того, что страна беднеет. Он также заявил, что будет создан новый кабинет министров.