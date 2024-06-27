Попытка госпереворота в Боливии провалилась. Организаторы задержаны

Боливийские военные в ночь на 27 июня ушли с площади перед президентским дворцом в Ла-Пасе, фактической столице Боливии, а территорию под свой контроль взяла полиция, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Генерал Хуан Хосе Суньига, руководивший военными, которые более пяти часов занимали площадь, задержан. Как сообщает телеканал Bolivia TV, генералу предъявили обвинения по статьям о вооруженном восстании и покушении на президента. Также по делу о попытке госпереворота задержан бывший командующий военно-морскими силами Боливии Хуан Арнес Сальвадор.

Военные подразделения под командованием генерала Суньиги заняли центральную площадь в Ла-Пасе, где расположен президентский дворец и парламент, днем 26 июня. По словам очевидцев, бронированный автомобиль протаранил дверь президентского дворца, после чего внутрь ворвались солдаты.

Президент Боливии Луис Арсе, находившийся во дворце, обвинил военных в попытке переворота. В правительстве Боливии заявили, что Хуан Хосе Суньига собирался возглавить страну и распустить кабинет министров.

При попытке переворота, по данным властей, пострадали девять человек.

Напряженность в Боливии нарастает перед выборами президента в 2025 году, поскольку на пост главы государства собирается баллотироваться бывший президент Эво Моралес (руководил страной в 2006-2019 годах, ушел в отставку после массовых протестов). Как отмечает Reuters, многие в Боливии не хотят возвращения Моралеса к власти.

Незадолго до попытки госпереворота генерал Хуан Хосе Суньига грозил арестовать Эво Моралеса, после чего президент Боливии Луис Арсе 25 июня отправил военного в отставку.