Основателя «Полит.Ру» и владельца рюмочной «Зинзивер» Дмитрия Ицковича оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил штраф 150 тысяч рублей основателю «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрию Ицковичу по статье о «дискредитации» армии» (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона».

Ицкович не присутствовал на судебном заседании. По словам защитника, Ицкович признает вину в полном объеме. Он пояснил, что его подзащитный, «формируя вменяемую ему публикацию, не вкладывал в нее негативного смысла», и сразу удалил ее, «как только поступил сигнал».

О какой публикации идет речь, неизвестно. Свои следующие посты Ицкович пообещал «проверять более тщательно и фрагментарно».

Дмитрий Ицкович — заслуженный работник культуры. В 2020 году президент России Владимир Путин наградил его премией «за вклад в укрепление единства российской нации». Ицкович — владелец московских рюмочных «Зинзивер» и «Дежурной рюмочной». О том, что на него составлен протокол о «дискредитации» армии, стало известно 10 июня.

В апреле Роскомнадзор заблокировал «Полит.Ру» — одно из первых общественно-политических сетевых изданий России. Поводом для блокировки стало «неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию обстановки в РФ».