На основателя «Полит.Ру» и владельца рюмочной «Зинзивер» Дмитрия Ицковича составили протокол о «дискредитации» армии

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступил протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) в отношении основателя «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрия Ицковича. На протокол в базе столичных судов обратила внимание «Медиазона».

Что стало поводом для протокола, неизвестно.

«Полит.Ру» был запущен в феврале 1998 года, это было одно из первых общественно-политических сетевых изданий России, зарегистрированных в качестве СМИ. В апреле 2024 года Роскомнадзор заблокировал «Полит.Ру» за «неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию обстановки в РФ».

Дмитрий Ицкович — заслуженный работник культуры. В 2020 году президент России Владимир Путин наградил его премией «за вклад в укрепление единства российской нации». Ицкович — владелец московских рюмочных «Зинзивер» и «Дежурной рюмочной», а также петербургских заведений «В бутылке» и «Залив».