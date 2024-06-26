Мессенджер ICQ прекратил работу

Мессенджер ICQ, который принадлежит компании VK, прекратил работу. Об этом сообщается на его сайте.

Пользователям предлагается общаться с друзьями в VK Мессенджере, с коллегами — в VK WorkSpace.

VK анонсировала закрытие мессенджера в конце мая. В компании говорили, что сфокусируются на развитии VK Мессенджера и VK WorkSpace. Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих двух продуктов.

Мессенджер ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2010 году он был куплен Mail.ru Group (в 2021 году стала VK — прим. «Медузы»). В 2000-е годы ICQ был одной из самых популярных программ общения у российских пользователей интернета, затем его вытеснили другие мессенджеры. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году.