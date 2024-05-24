VK закроет мессенджер ICQ

Компания VK через месяц планирует закрыть мессенджер ICQ, сервис прекратит работу 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В VK заявили, что компания сфокусируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих двух продуктов.

Мессенджер ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2010 году он был куплен Mail.ru Group (в 2021 году стала VK — прим. «Медузы»). В 2000-е годы ICQ был одной из самых популярных программ общения у российских пользователей интернета, затем его вытеснили другие мессенджеры. Как отмечает «Интерфакс», последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году на фоне карантина из-за коронавируса. В марте 2022 года сообщалось, что VK занимается перезапуском ICQ.