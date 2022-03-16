«Ведомости»: VK Group хочет перезапустить ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams

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VK Group занимается перезапуском мессенджера ICQ и корпоративного мессенджера VK Teams, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, проект обсуждался еще в начале года, но после «приостановки работы ряда зарубежных компаний в России» он «получил новый импульс» и обсуждается с властями РФ.

Как именно изменятся эти продукты после ребрендинга, неизвестно. Mail.ru Group (так раньше назывался VK Group) уже сообщала о перезапуске ICQ в 2020 году.

Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный заявил газете, что с февраля в соцсетях обсуждают ICQ (в контексте «возможно, все вернутся в аську») и другие российские мессенджеры, однако у телеграма «реальной конкуренции… в глазах пользователей пока нет».

Мессенджер ICQ, купленный Mail.ru Group в 2010 году, был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В нулевых он был одной из самых популярных программ общения в Рунете, но затем его вытеснили другие продукты.

После вторжения в Украину многие западные компании приостановили работу в России. Крупнейшие западные соцсети — Facebook, Instagram и Twitter — были заблокированы российскими властями.

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