«Фонтанка»: афганская журналистка Кобра Хассани улетела в Кабул после отказа в убежище в России. Она говорила, что на родине ей грозит смертная казнь

Афганская журналистка Кобра Хассани, бежавшая из Афганистана и пытавшаяся получить убежище в России, 25 июня вылетела из Москвы в Кабул, пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвокатов Хассани.

В России Хассани обвинили в незаконном пересечении границы, когда она пыталась уехать в Европу, и собирались депортировать на родину. В феврале 2024 года суд в Петербурге отменил постановление о выдворении журналистки, но получить убежище в России она не смогла.

Защитники Хассани говорят, что после отказа в убежище у нее было много вариантов уехать в другую страну — «от Албании до Германии» — но «все требовало усилий, времени, денег».

О вылете Хассани в Кабул адвокаты, как утверждается, узнали от афганской диаспоры в Петербурге. Защитница журналистки Елена Фадеева предположила, что у Хассани «больше не было сил» оставаться в России и она «не видела для себя других реальных вариантов», кроме возвращения в Афганистан, несмотря на грозящую ей опасность.

Кобра Хассани работала на афганском телевидении до августа 2021 года и боролась за права женщин в стране. Она уехала из Афганистана вскоре после прихода к власти талибов и поступила на англоязычную программу в Киевский государственный университет, но с началом войны в Украине решила перебраться в Европу. Однако микроавтобус, который вывозил беженцев из Украины, вместо Польши приехал в Россию. Хассани вновь попыталась попасть в Европу, но при выезде из Петербурга в мае 2022 года ее задержали вместе с другими афганскими беженцами за незаконное пересечение границы.

Хассани отправили в СИЗО, а затем перевели в Центр временного содержания иностранцев (ЦВСИГ) в Красном Селе. 13 февраля суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения, но учел срок в СИЗО, и освободил журналистку. Кобру Хассани собирались выдворить из России, но суд постановил, что это невозможно, поскольку в отношении нее действует подписка о невыезде и отпустил ее также из ЦВСИГ.

После приговора Хассани не могла выехать из России, поскольку подписка о невыезде действовала, пока ей не выдавали решение суда на ее родном языке (фарси). Прокуратура тем временем подала апелляцию на приговор по делу о незаконном пересечении границы и попросила пересчитать дни, проведенные журналисткой в заключении, но 25 июня суд в этом отказал.

Кобра Хассани говорила, что на родине ее ждет «смерть и преследование талибов». Ее защита подала прошение о предоставлении убежища в России, но в конце января 2024 года журналистке отказали. Миграционная служба МВД, как писала «Фонтанка», посчитала, что для убежища нет никаких оснований.