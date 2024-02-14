В Петербурге суд отменил постановление о депортации афганской журналистки. Она говорила, что на родине ей грозят «смерть и преследование талибов»

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отменил постановление о принудительно выдворении журналистки из Афганистана Кобры Хассани на родину. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

В решении суда отмечается, что в отношении Хассани действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, поэтому «ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно».

Суд также решил освободить журналистку из Центра содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), в котором она провела более восьми месяцев. По мнению суда, дальнейшее содержание Хассани в ЦВСИГ «необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод».

13 февраля Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам колонии-поселения Кобру Хассани, обвиняемую по делу о незаконном пересечении границы. Журналистку, бежавшую из Афганистана после прихода к власти талибов, признали виновной в попытке незаконно выехать из России в Евросоюз в составе группы и по предварительному сговору. Суд учел срок, проведенный Хассани в СИЗО, и объявил, что наказание по делу считается отбытым.

Как отмечает «Медиазона», 14 февраля суд рассматривал жалобу защиты журналистки на решение Кировского районного суда от 24 мая 2023 года по административному делу о пребывании Хассани в Петербурге без документов (часть 3.1 статья 18.8 КоАП). Тогда суд оштрафовал девушку на пять тысяч рублей и постановил выдворить ее из страны.

Кобра Хассани до августа 2021 года работала на афганском телевидении, владела рестораном и занималась общественной деятельностью в области прав человека. Она уехала из Афганистана вскоре после того, как власть в стране захватили боевики движения «Талибан». Журналистка поступила на англоязычную программу в Киевском государственном университете, но с началом войны в Украине решила перебраться в Европу. Для этого она обратилась к перевозчикам, которые обещали доставить ее в Польшу, однако вместо этого журналистку сначала отвезли в Луганск, а затем — в Москву. В мае 2022 года журналистку и остальных фигурантов дела задержали возле Большого грузового порта Петербурга. Из СИЗО Хассани перевели в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Хассани рассказывали, что на родине ее ждет «смерть и преследование талибов». Ее защита подала прошение о предоставлении журналистке убежища в России.