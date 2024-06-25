В России снова отменили авиасалон МАКС

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который раз в два года проводился в подмосковном Жуковском, в 2024 году не состоится. Это следует из распоряжения правительства России.

Причина такого решения не уточняется.

Первоначально авиасалон должен был пройти в 2023 году, но был перенесен на 2024 год. От проведения МАКСа организаторы отказались впервые за всю 30-летнюю историю авиасалона.

Источники «Коммерсанта» утверждали, что перенос вызван соображениями безопасности.

«Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл», — говорил один из собеседников издания.

Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений науки в сфере авиастроения. Он проводится с 1993 года в городе Жуковском на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг и госкорпорация «Ростех».