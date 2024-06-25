В Махачкале силовики перекрыли площадь в центре города. В МВД заявили, что проверяли сообщение о вооруженном человеке

В центре Махачкалы силовики перекрыли Университетскую площадь, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Обновление. В МВД Дагестана вскоре заявили, что им поступило сообщение от очевидца, который утверждал, что увидел в районе Университетской площади вооруженного человека. На место приехали несколько нарядов полиции и оцепили территории. Согласно заявление МВД, территорию «тщательно» проверили с привлечением кинологов. Информация о вооруженном человеке не подтвердилась.

РИА Новости со ссылкой на городские власти пишут, что в районе улиц Гаджиева и Коркмасова правоохранительные органы проводят «мероприятия» и просят жителей покинуть эту территорию. Один из местных жителей рассказал агентству, что в центре города была слышна стрельба.

Связанный с силовиками телеграм-канал SHOT сообщил, что в городе введен план «Перехват», там разыскивают двух вооруженных людей, якобы открывших огонь по сотруднику ППС. Глава пресс-службы МВД Дагестана сообщила РИА Новости, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

Телеканал RT со ссылкой на своего корреспондента пишет, что оцепление на Университетской площади сняли, «сейчас там обстановка спокойная».

Днем 23 июня боевики напали на Дербент и Махачкалу. Они атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС. По последним данным, в результате нападений погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских и сотрудник Росгвардии.

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