«Коммерсант»: электроника в России подорожает на 20% из-за санкций против российского аналога SWIFT

Новые санкции Евросоюза против Системы передачи финансовой информации ( ) Банка России скажутся на внешнеэкономической деятельности и могут привести к подорожанию импортных товаров и услуг, считают эксперты опрошенные газетой «Коммерсант».

В статье говорится о последствиях властей ЕС на использование СПФС — российского аналога международной системы , от которой банки РФ были отключены после начала полномасштабной войны в Украине.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что несмотря на запрет, компании — резиденты ЕС смогут продолжить работу с СПФС. По словам юриста практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ярослава Перглера, работа с российской системой продолжится через опосредованное подключение, либо расчеты с РФ будут вести через китайскую межбанковскую платежную систему CIPS, либо компании воспользуются исключениями из санкций, которые пока еще не опубликованы.

Однако санкции ЕС скажутся на международных расчетах и связанной с ними внешнеэкономической деятельностью, увеличив стоимость на поставки всех товаров в РФ, считают логисты и дистрибьюторы. Они предполагают, что импорт из Китая в ближайшее время может подорожать на 10–20% в зависимости от категории товара.

Так, цены на электронику в РФ вырастут на 15–20% уже к сентябрю—октябрю 2024 года, прогнозирует учредитель бренда бытовой техники Jackyʼs Гусейн Иманов. На росте цен скажется то, что крупным дистрибьюторам придется сотрудничать с банками-посредниками, которые поднимут комиссию до 5–6%. «Скорее всего, небольшие поставщики техники не смогут выйти на адекватную маржинальность бизнеса и просто закроют свои организации», — допустил Иманов, добавив, что в России также может возникнуть дефицит практически всей электроники и бытовой техники

В «Марвел-Дистрибуции» считают, что санкции, направленные на запрет использования СПФС, могут поднять стоимость техники на 5–10%. Другой собеседник «Коммерсанта» среди поставщиков электроники полагает, что банки повысят комиссию за перевод на 1–3%. «В целом подключенные к СПФС 557 банков и компаний — это очень небольшая часть от общего объема участников торгового процесса, так что даже при худших прогнозах это не будет критичным для экономики», — заявил он. По словам источника, большая часть платежей в рублях до сих пор проходит через SWIFT, несмотря на санкции.

24 июня власти Евросоюза ввели новый, 14-й пакет санкций против России из-за вторжения российских войск в Украину. Ограничения, как утверждалось, направлены на российскую энергетику, а также финансовый и торговый секторы экономики РФ, и еще больше затруднят обход уже введенных европейских санкций.

Как российский бизнес пытается обходить санкции

Российский бизнес всеми силами пытается обойти санкции и наладить платежи в Китай. В ход идут криптовалюта, банки третьих стран и даже бартер. Почему проблемы все равно сохраняются?

Как российский бизнес пытается обходить санкции

Российский бизнес всеми силами пытается обойти санкции и наладить платежи в Китай. В ход идут криптовалюта, банки третьих стран и даже бартер. Почему проблемы все равно сохраняются?