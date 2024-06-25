Китай первым в мире доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Возвращаемый модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» утром 25 июня доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны.

Капсула с грунтом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. Видео посадки опубликовал китайский телеканал CGTN.

Возвращаемая капсула китайского зонда «Чанъэ-6» успешно приземлилась во вторник

Китай стал первой страной, собравшей и доставившей на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Миссия «Чанъэ-6» продолжалась 53 дня. Космический аппарат запустили на Луну с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань 3 мая. Примерно через месяц, 2 июня, аппарат совершил посадку в кратере Аполлон в районе Южного полюса на обратной стороне Луны. Собрав образцы грунта, аппарат 4 июня взлетел с поверхности и вышел на лунную орбиту. Там зонд провел 13 дней, ожидая возможности вернуться на Землю.

Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй назвал миссию «Чанъэ-6» важной вехой в истории освоения Луны, отмечает CGTN. По словам ученого, миссия «будет способствовать более полному пониманию лунной эволюции».

Геолог Зонгю Юэ из Китайской академии наук считает, что доставленные образцы «дадут ответ на один из самых фундаментальных научных вопросов, связанных с изучением Луны: какая геологическая активность ответственна за различия между двумя сторонами», пишет Associated Press.

Китайский аппарат «Чанъэ-5» в декабре 2020 года доставил на Землю образцы грунта с видимой стороны Луны — первые с 1976 года. До Китая лунный грунт на Землю доставляли только США и СССР.

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