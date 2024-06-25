Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

В ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов коммуникации между военными ведомствами в условиях войны России с Украиной.

Представитель Пентагона напомнил, что последний раз Остин общался с главой Минобороны России в марте 2023 года — тогда эту должность занимал Сергей Шойгу.

Российская сторона пока не комментировала переговоры Белоусова и Остина.

В марте 2023 года сообщалось, что Шойгу и Остин провели телефонные переговоры по поводу инцидента с американским дроном, упавшим в Черное море. В Пентагоне говорили о «непрофессиональном, опасном и безрассудном поведении» российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем. В Минобороны РФ отмечали, что полеты американских беспилотников у побережья аннексированного Крыма «имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне».