«Военкор» опубликовал видео из подвала в ДНР, где содержат «провинившихся» российских военных

В оккупированной части Донецкой области «провинившихся» и раненых российских военных незаконно удерживают в подвалах, следует из опубликованного телеграм-каналом «Тринадцатый» видео. «Важные истории» пишут, что канал ведет военный блогер и доброволец Егор Гузенко.

Как отмечают «Важные истории», в ролике показано подвальное помещение, в котором держат в том числе мужчин с ампутированными конечностями и ранениями. Вместо кроватей стоят деревянные палеты, огороженные решетками. Автор видео говорит, что условия содержания в подвале «хуже, чем в плену». «Вот так живут в российской армии [военные], которые стали не нужны, которых прячут ото всех в клетке свинарника», — говорится на видео.

Гузенко утверждает, что у него много информации о таких «концлагерях» в Донецкой области. Данные о показанном в ролике подвале, как утверждается, автор канала передал в военную прокуратуру.

Публикацию «Тринадцатого» репостнул в своем канале «Союз ветеранов СВО» Краснодарского края, уточнив, что организация «согласна с мнением автора». Позднее этот пост был удален. Сам Гузенко поблагодарил журналистку Ксению Собчак, которая «не побоялась» рассказать об этой истории — соответствующая публикация появилась в телеграм-канале «Осторожно, новости».

О существовании подвалов на подконтрольных РФ территориях Украины, в которых держат российских военных, в том числе отказавшихся воевать, было известно и ранее. В частности, Astra утверждает, что уже нашла 15 подобных мест.

«Важные истории» в декабре 2023 года писали, что в российской армии начали появляться «инвалидные» подразделения — негодных к службе военных отправляли в штурмовые отряды без прохождения военно-врачебной комиссии и квалифицированной медицинской помощи.

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