В Пятигорске задержали мужчин, танцевавших лезгинку во время терактов в Дагестане

Глава Пятигорска в Ставропольском крае Дмитрий Ворошилов сообщил 24 июня, что полиция задержала «группу здоровых и полных сил мужчин», которые, по его словам, «устроили веселье» в день терактов в Дагестане 23 июня.

«Чему радовались эти …? смертью детей, полицейских, гражданских лиц?» — написал Ворошилов в телеграм-канале. Он опубликовал видеозапись, на которой как минимум трое мужчин танцуют лезгинку.

По словам главы Пятигорска, задержанные «традиционно извинялись на камеру». Ворошилов заявил, что танцевавшие, вероятно, понесут административное наказание, и призвал возбудить против них уголовное дело. «Наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко», — добавил глава города.

Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня. Террористы также вступили в перестрелку с полицией и Росгвардией. В Дербенте сгорели церковь и синагога, в Махачкале так же подожгли синагогу. По последним официальным данным, при нападениях погибли 19 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных жителей. Среди погибших — православный священник. По неофициальным данным российских СМИ, пострадали больше 40 человек, власти сообщали о 25 пострадавших.

Нападение боевиков в Дагестане Meduza

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